Le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche à 21h en fermeture de la 14e journée de Ligue 1. Alors que les deux équipes sont séparées par 2 points d’écart, une victoire des hommes de Rudi Garcia permettrait à Lyon de repasser devant. Nabil Djellit y croit.

Si Nabil Djellit y croit, Lyon peut y croire. En effet, le journaliste est convaincu, les Lyonnais ont toutes les qualités pour battre l’équipe de Thomas Tuchel. « Déjà, il est nécessaire et essentiel que Memphis Depay soit là. Mais oui l’OL peut battre le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Pour moi, sur un match c’est possible, car cette équipe lyonnaise n’a jamais eu peur, et c’est l’une des seules, du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont déjà accroché, et même battu ceux du PSG. De plus, même si je l’ai beaucoup critiqué, ce que fait Rudi Garcia actuellement est plutôt cohérent, il a trouvé son équipe, son milieu de terrain est agressif et joue bien au ballon, il peut mettre en difficulté ce Paris Saint-Germain. »

« A Lyon devant il y a de la qualité, ça va vite sur les côtés, les latéraux du PSG moi je veux les voir face à des joueurs comme Toko-Ekambi ou Kadewere, Depay est un joueur ++ capable de casser les reins à n’importe quel défenseur. Et surtout je pense que le Paris Saint-Germain n’est pas forcément une grande équipe, et je vais peut-être choquer, et cette équipe a du mal face aux formations qui jouent bien, comme Leipzig, ou des collectifs comme l’OL. Oui elle a un grand joueur qui s’appelle Neymar, oui elle a récupéré Verratti, oui elle sera le favori de ce match contre Lyon, mais pour moi l’OL peut battre le PSG. »