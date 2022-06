Selon les informations de Loic Tanzi, journaliste RMC Sport, le prochain entraineur du Paris Saint-Germain sera Christophe Galtier, actuellement sous contrat avec l’OGC Nice. Si les aiglons ne veulent plus de l’ancien entraineur Lillois, le club de la capitale veut recruter Christophe Galtier.

Le prochain entraineur du Paris Saint-Germain sera connu dans les prochains jours. Alors que Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale, sera prochainement licencié, les dirigeants parisiens ont trouvé le nouvel entraineur, qui devra emmener Paris sur le toit de l’Europe.

Selon les informations de Loic Tanzi, journaliste RMC Sport, Christophe Galtier, actuellement à l’OGC Nice, sera sur le banc parisien la saison prochaine. D’un côté les dirigeants niçois veulent se séparer de Galtier et négocie avec son prochain coach, et l’ancien entraîneur des Verts ou encore du LOSC Galtier souhaite également partir et le Paris Saint-Germain par l’intermédiaire de Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club, veut Galtier.

Pour rappel, Christophe Galtier a terminé en cinquième position avec l’OGC Nice. Il a également perdu la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes.