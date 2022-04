Lors du premier tour des élections présidentielles, Karim Benzema a obtenu une voix à Roubaix. Un vote insolite qui a bien évidemment été comptabilisé comme nul.

Etincelant cette saison avec le Real Madrid, Karim Benzema porte les siens vers les sommets. Auteur de 37 buts et 13 passes décisives en 37 rencontres disputées toutes compétitons confondues, le Français n’a jamais été aussi et, tel un bon vin, semble se bonifier avec l’âge. A 34 ans, le buteur du Real Madrid s’avance d’ores et déjà comme un candidat crédible au Ballon d’Or. Une crédibilité qui traverse même des frontières du football.

Jour du premier tour de l’élection présidentielle, ce dimanche 10 avril a été le théâtre d’une scène surréaliste. Karim Benzema a reçu une voix à Roubaix, dans le Nord. Un vote qui a logiquement été comptabilisé comme nul.