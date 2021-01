Alors que la situation de Paul Pogba semblait s’être apaisée en Angleterre à Manchester United avec la prolongation automatique d’un contrat jusqu’en 2022, Mino Raiola a lâché un scoop énorme qui n’a pas fini de faire parler. En effet, l’agent du joueur français a assuré que « c’était fini entre Man U et Pogba ». Une déclaration qui redistribue toutes les cartes et qui n’a pas fini d’agiter la planète foot dans les prochaines semaines. Le Real Madrid, la Juventus et d’autres géants européens n’en demandaient pas tant pour relancer le feuilleton…

Alors qu’il commençait à retrouver l’étendue de son talent et de sa caisse physique, Paul Pogba, blessé puis testé positif au Covid récemment, est au cœur de l’emballement médiatique de ces dernières heures. Régulièrement laissé sur le banc à Manchester United en raison de la concurrence à son poste et de son inconstance, le Français n’a jamais caché sa frustration à être relégué au rôle de remplaçant par Ole Gunnar Solskjaer. Même s’il a retrouvé des sensations et des couleurs ce week-end en fêtant sa première titularisation en Premier League depuis le 1er novembre et en marquant son premier but de la saison contre West Ham (3-1), le milieu de terrain ne semble pas épanoui outre-Manche.

Un déferlement médiatique

Ce mardi, dans un entretien pour Tuttosport, son agent Mino Raiola a lâché une punchline énorme au sujet de la situation de son protégé. « Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit. Il a un contrat qui se termine dans un an et demi, durant l’été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c’est une vente au prochain mercato (estival). Le club d’Old Trafford, avec lequel les rapports sont bons, sait qu’il risquerait de le perdre pour 0€, étant donné que l’intention du joueur est de ne pas prolonger son contrat. » Une sortie qui n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre.

Quelle future destination pour Pogboum ?

Il n’en fallait pas plus pour déterrer le dossier Pogba. Si les déclarations de Mino Raiola se vérifient dans les prochains jours, quel sera le prochain point de chute de « la Pioche » ? Pour rappel, à la mi-novembre, Claudio Marchisio, ancien partenaire de Pogba à la Juve, avait supplié son ami sur les réseaux sociaux de revenir en Italie, là où il avait explosé sur le devant de la scène. Il ne serait pas impossible que le Français, qui a des envies d’ailleurs, veuille retrouver son club de cœur. On salive déjà d’impatience d’imaginer Ronaldo et Pogba combiner ensemble.

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉…you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020

Mais le club de la Vieille-Dame n’est pas le seul prétendant à vouloir s’offrir les services du talentueux milieu de terrain. En effet, le Real Madrid fait office de favori. Un rêve de longue date pour le Frenchy qui aurait demandé à son agent d’entamer les premières discussions avec la Casa Blanca.

Le président Fiorentino Perez, pas forcément emballé à l’idée de sortir un gros chèque pour un joueur qu’il juge trop inconstant, pourrait compliquer la situation.

Le PSG se tient également en embuscade pour enrôler une nouvelle grande star dans son effectif, si celle-ci est abordable. Enfin, malgré la crise qui traverse le Barça, le club catalan pourrait aussi se positionner sur Paul Pogba en fonction du futur président élu le 24 janvier prochain. On se souvient que Joan Laporta, candidat aux élections, entretenait une relation spéciale avec Mino Raiola et s’était même servi de Pogba comme un de ses principaux arguments lors de la campagne 2016. Affaire à suivre !