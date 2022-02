Accroché par Cagliari (1-1), le Napoli a laissé filer une belle occasion de revenir à hauteur du Milan AC ce soir.

Bousculés en première mi-temps par une équipe de Cagliari bien plus entreprenante, le Napoli a finalement concédé l’ouverture du score au retour des vestiaires. L’Uruguayen Gastón Pereiro (58′) a permis aux Sardes de prendre l’avantage. Mais en fin de rencontre l’inévitable Victor Osimhen (87′), entré en jeu quelques minutes plus tôt, a inscrit le but de l’égalisation d’une tête puissante au deuxième poteau sur un bon centre de Mario Rui.

Au classement, Naples reste troisième avec deux longueurs de retard sur le Milan AC. De son côté, Cagliari prend un précieux point mais reste dans la zone rouge (18e).