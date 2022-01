Le numéro un français est bel et bien en mission dans cet Open d’Australie. Il faut dire qu’il est le principal bénéficiaire de l’absence de Novak Djokovic, qu’il était censé affronter en huitièmes de finale. Monfils y affrontera finalement un autre Serbe, Miomir Kecmanovic (22 ans, ATP 77), après une nouvelle victoire convaincante en trois sets contre Christian Garin ce vendredi.

Interrogé en conférence de presse sur l’absence du numéro un mondial et la manière dont il appréhendait cette aubaine, le Français est resté modeste dans ses propos et n’a pas souhaité s’enflammer « Pour être honnête, c’est sûr que Novak est le numéro 1 mondial, il m’a toujours battu, je ne l’ai jamais battu. Je perds contre lui, je perds contre Roger, je perds contre Rafa. Pendant de nombreuses années, j’ai perdu contre ces grands types en Grand chelem. Celui qui est en face, il est là pour une raison, donc ça va être un gros match quoi qu’il arrive. Je pense qu’à ce stade, vous n’y pensez pas vraiment, vous vous dites juste, ok, c’est différent, mais différent ne veut pas dire plus facile », a-t-il déclaré.

Aucun set concédé pour la Monf en trois rencontres, mais le 17e mondial n’a pas caché ressentir un peu de fatigue et quelques gênes physiques, notamment aux cervicales (ce qui l’avait poussé à abandonner en début de semaine dernière à Adelaide) «J’ai puisé aujourd’hui quand même. Je me suis encore contracté ce matin, et c’est chiant, j’ai envie d’être bien et pouvoir jouer ma chance à fond. Tu te mets un stress supplémentaire ». Le Parisien a conclu en se montrant néanmoins optimiste et rassurant « Je vais récupérer, m’étirer, faire des bains froids pour être prêt dimanche ». Gaël Monfils affrontera en huitièmes Miomir Kecmanovic, un Serbe déterminé à « venger » Novak Djokovic dont il faudra se méfier.