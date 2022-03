Après la lourde défaite au Parc des Princes face au Paris Saint Germain (3-0), les Girondins sont dernier du championnat à 5 points du premier non relégable. Mais selon leur Président Gérard Lopez, ils vont se maintenir.

Un club historique au bord de la catastrophe ! Les Girondins de Bordeaux sont au plus mal, ils pointent à la 2Oème place du classement à 5 points du premier non relégable. De son côté, le Président de Bordeaux se veut rassurant, “Je pense qu’on va rester en Ligue 1. C’est clair et net et je n’ai aucun doute. Je ne dis pas ça pour me convaincre moi-même ou pour convaincre les autres. C’est parce que je sais ce qu’on est en train de faire. Et si on n’est pas payés en fin de saison pour ça, on aura vraiment tout essayé. Je suis absolument convaincu que ce club si, il est en ligue 1 l’année prochaine“, affirme Gérard Lopez au micro de France Bleu.

5 chocs pour s’en sortir

Pour s’en sortir les Girondins devront faire des exploits. Il reste 10 matchs, les Bordelais auront des duels face à des concurrents direct au maintien. Ils affronteront Metz, Saint-Étienne, Angers, Lorient et Brest. Des rencontres qui scelleront l’avenir des Bordelais en Ligue 1.

À vos votes !