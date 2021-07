De retour de vacances après l’Euro 2020, Memphis Depay est arrivé au FC Barcelone ce jeudi soir pour sa présentation devant les médias. Le désormais ex capitaine de l’Olympique Lyonnais a livré ses premiers mots.

« C’est un honneur d’être ici, je réalise un rêve d’enfant. La volonté a été faite grâce aux deux parties. Je remercie le président et son conseil d’administration. Je réalise à quel point ce club est formidable et l’impact qu’il a eu en moi comme un enfant. Réaliser mon rêve à l’âge de 27 ans est quelque chose de très surprenant et fantastique, je suis ravi d’être ici, l’équipe est prête pour la nouvelle saison et à commencer à collectionner les trophées. Merci aussi au coach de m’avoir fait confiance, il sait qu’avec cette confiance qu’il me donne, je peux redonner quelque chose au club. Dieu m’aidera aussi », a-t-il commencé par expliquer.

Avant de conclure et avoir u mot pour son nouveau club : « je serais venu sans Koeman parce qu’on ne peut pas dire non au Barça, mais Koeman a eu un poids important parce qu’il m’a mis comme avant-centre, il m’a mis à l’aise et je dois le remercier. Avant je jouais ailier gauche et me mettais au centre et ça marchait. Il a fait le pas de m’amener au Barça et j’étais prêt depuis la saison dernière. Il a eu son influence, mais je serais venu quand même. »