2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, le nouveau titre de champion d’Espagne pour le Real Madrid emmené par Zinedine Zidane.

Marqué par le coronavirus, la Liga a totalement changé de visage après le restart et les Merengues ont fait une remontée spectaculaire allant même chercher un nouveau titre de champion d’Espagne. Le Real Madrid décroche le 34e titre de son histoire dans la Liga. Il devance de 5 points le FC Barcelone. Les deux clubs disputeront la Ligue des champions, ainsi que l’Atlético Madrid et le FC Séville. Villarreal et la Real Sociedad disputeront l’Europa League. Leganes, Majorque et l’Espanyol sont relégués.

🔴 OFFICIEL ! Le Real Madrid est sacré champion d’Espagne 2019/2020 ! 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/kyg8d7Qhrd — Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2020

🇪🇸 Real Madrid

🎞️ Le clip du titre de champion d'Espagne pic.twitter.com/xWeDo9vfBu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 20, 2020