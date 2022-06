Hwang Ui-jo et Alberth Elis ont de nombreux prétendants ! Au bord de la faillite, les deux joueurs peuvent rapporter gros aux Girondins de Bordeaux.

Bordeaux a besoin de liquidités ! Relégué en National à titre provisoire par la DNCG, Gérard Lopez doit rapidement trouver des solutions. Selon RMC Sport, Hwang Ui-jo a été approché par Mayence, un club de MLS, un club anglais et des clubs de Ligue 1 (Nantes, Troyes, Strasbourg, et montpellier). Les Bordelais en espèrent 8 millions d’euros, il ne reste plus qu’un an de contrat à l’attaquant sud-coréen. De son côté, le Hondurien Alberth Elis est demandé en MLS, en Turquie et en Angleterre comme l’explique le média. Les dirigeants bordelais en demandent 12 millions d’euros. Ces deux ventes pourraient sauver les Girondins du dépôt de bilan. Pour rappel, pour rester en Ligue 2, les Bordelais doivent trouver 40 millions d’euros avant la mois de juillet.