Chelsea s’est qualifié face à l’Atletico Madrid (2-0) pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, était complètement satisfait du visage affiché par son équipe dans cette rencontre.

« Nous sommes une équipe toujours capable de trouver une solution offensive et de combattre, nous sommes prêts à souffrir. C’est une victoire sans but encaissé, c’est superbe. On peut seulement observer le potentiel des joueurs et du club. (…) Les joueurs sont habitués à jouer à un très haut niveau, dans une compétition comme la Premier League, très forte. Je sens que je suis en phase avec cette équipe, c’est exceptionnel. Nous (le staff), on donne notre avis, on veut aider les joueurs. Mais c’est leur potentiel qui s’exprime sur le terrain », a indiqué le coach allemand sur RMC Sport.