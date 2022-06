Plus proche que jamais du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane a fait naître la colère des supporters marseillais. Des états d’âmes que ne comprend pas Rolland Courbis. Zidane n’aurait aucun lien avec l’OM.

“Zizou a une histoire avec Marseille, il n’a aucune histoire avec l’Olympique de Marseille. Il n’a même pas fait un tournoi à six avec le maillot blanc de l’OM quand il avait 12 ans. On vient d’avoir dans notre football français le non-départ de (Kylian) Mbappé, ce qui est pour moi, en tant que chauvin français, une très bonne nouvelle. Avant de parler du PSG, on me dit qu’il y a la possibilité que Zizou rentre en France. Sincèrement, je me pose une question. Quand Zizou attendait l’équipe de France, l’OM cherchait un entraîneur. Puisque paraît-il il n’a pas besoin d’argent, pourquoi on ne lui a pas proposé le poste d’entraîneur avec un salaire correct, qu’il aurait certainement accepté ? Être sélectionneur de l’Équipe de France, cela aurait été un beau challenge. Mais être entraîneur du PSG après avoir été entraîneur du Real Madrid, ce ne sera pas évident du tout de réussir”, a fustigé Rolland Courbis sur les antennes de RMC.