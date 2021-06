Limogé du Real Madrid il y a quelques jours, Zinedine Zidane n’a pas encore trouvé un banc. Si le Paris Saint-Germain semble aujourd’hui intéressé pour lui offrir cette chance, Djibril Cissé n’ose pas y croire une seule seconde.

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé donne son avis sur cette rumeur et ne croit pas du tout à cette information. Il n’imagine pas Zidane, le Marseillais, un jour sur le banc du Paris Saint-Germain. Il parle même de trahison. « Que les gens soient contre l’arrivée de Zidane au PSG, ça ne me surprend pas du tout. Zidane est Marseillais, c’est peut-être un détail. Mais c’est quelque chose qui rentre dans la balance. Zidane est marqué Marseille. Il n’a jamais joué à l’OM, mais c’est un Marseillais. Le voir avec l’écusson du PSG, je ne le vois pas en tout cas… Ce serait ressenti comme une trahison à Marseille. Après, ça reste le PSG, c’est une équipe dure à refuser. Mais même au niveau du tempérament, et quand on voit ce qui se passe au PSG, je ne pense pas que Zidane soit PSG-compatible. C’est vrai que Zidane pourrait être l’un des seuls coachs, avec Guardiola, qui pourrait prendre le pouvoir à Paris, mais même… », a lancé le chroniqueur de la « Chaîne l’Equipe. »