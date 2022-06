Pour Di Meco, Witsel ne serait pas le joueur idéal pour faire oublier le départ de Boubacar Kamara au milieu de terrain.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour la saison à venir, le Belge Axel Witsel (33 ans) ne fait pas totalement l’unanimité. De passage au micro de RMC hier soir, Eric Di Meco a donné son avis sur le potentiel recrutement de l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund.

« En ayant peu de moyens, l’OM essaye de recruter malin et notamment un garçon qui est en fin de course. Il est de cette génération de Belges à qui on prédisait un grand titre international, et lui en était un des tauliers. Il est sur la fin et c’est pour ça que l’OM pourrait tenter de le récupérer. Le problème, c’est qu’on ne sait pas dans quel état physique il est. Au niveau de l’expérience, il fera du bien, mais il ne faut pas qu’il soit bouilli. Les vieux, il faut les gérer. Tu ne peux pas leur demander la même chose qu’aux jeunes à l’entraînement. »