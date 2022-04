Prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba a conquis tout un peuple et son achat définitif est souhaité. Pourtant, la tendance est à un retour chez les Gunners. Une possibilité dont William Gallas se méfie. Pour lui, le Français doit se préparer à cirer le banc à Arsenal.

« S’il revient à Arsenal, il doit être prêt à, peut-être, être sur le banc au début, car pour le moment vous avez Ben White et Gabriel. Il doit accepter la possibilité d’être sur le banc. Il doit comprendre cela et être prêt, sinon il ne faut pas qu’il revienne à Arsenal, car ce sera difficile. (…) Saliba n’a que 21 ans. Il a joué 30 matchs ou plus à Marseille, donc s’il retourne à Arsenal, il voudra jouer à nouveau. Et s’il se retrouve sur le banc, il sera contrarié », a déclaré William Gallas dans un entretien accordé au média Goal.