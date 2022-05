Prêté par Arsenal, William Saliba est la priorité absolue de Pablo Longoria qui souhaite le conserver à tout prix. L’espoir serait permis, la Canebière est en ébullition.

« Pour le moment, William Saliba n’est pas parti. Il a dit lui-même qu’il avait très envie de rester et il faut laisser Pablo travailler et négocier tout ça. Rien n’est impossible. Quant à Boubacar Kamara, malheureusement il quitte l’Olympique de Marseille, mais on aura de nouveaux joueurs et un effectif sera prêt, et j’en suis sûr, suffisamment armé pour pouvoir affronter les prochaines échéances. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s’améliorer et de se bonifier avec Jorge Sampaoli et avec des joueurs seniors comme Dimitri Payet. C’est principalement cela qu’il voudra faire », a déclaré Jacques Cardoze dans des propos accordés à France Bleu Provence.