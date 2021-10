Arrivé à l’OM au cours de l’été dernier William Saliba devrait rester au club jusqu’à la fin de saison au minimum, avant de pourquoi pas prolonger l’aventure.

Selon les informations de Julien Maynard dans « Téléfoot », le défenseur central de l’Olympique de Marseille prêté par Arsenal lors du dernier mercato est déjà titulaire dans le 11 de Jorge Sampaoli et il va terminer la saison dans les Bouches du Rhône, même si des rumeurs parlaient d’un possible départ dès cet hiver. Il n’en sera rien et le défenseur central de 20 ans aura la possibilité de finir la saison, avant de retourner en Angleterre…