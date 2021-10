Baladé à droite à gauche par Arsenal, William Saliba ne semble pas avoir d’avenir chez les Gunners. Depuis son recrutement à Londres, le défenseur français n’a cessé d’être prêté à l’AS Saint-Etienne, à l’OGC Nice et à l’Olympique de Marseille. L’Olympien vient d’ailleurs d’être proposé à Manchester City.

Prêté par Arsenal depuis cet été, William Saliba fait le bonheur de l’Olympique de Marseille. Le jeune défenseur central de 20 ans a déjà conquis Jorge Sampaoli et l’ensemble des supporters marseillais. Pourtant, le Français est loin de convaincre outre-manche. Les Gunners se contentent de l’envoyer en prêt saison après saison et l’ont proposé à Manchester City dans un échange XXL. L’Olympien a été aligné au côté d’Alexandre Lacazette et Gabriel Martinelli afin de s’adjuger les services de Raheem Sterling. Une bonne indication pour Pablo Longoria qui pourrait y voir une opportunité de le recruter définitivement.