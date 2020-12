Deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille s’apprête à disputer son dernier match de Ligue des Champions cette semaine face à Manchester City. En cas de meilleur résultat que l’Olympiakos, les Marseillais peuvent encore croire à la Ligue Europa.

Mais René Malleville a une toute autre idée pour la saison olympienne. Il veut croire au titre de champion de France et pour cela, il ne faut pas disputer l’Europa League.

« Je suis heureux pour les deux buteurs. Je suis content. Le première période n’était pas très aboutie. La seconde était d’une meilleure facture. Il ne faut pas aller en Europa League et vraiment s’accrocher à ce championnat pour avoir le podium. C’est ce que je souhaite. Et pourquoi pas la première place. J’ai beaucoup d’espoir. Je veux croire au titre. Faisons en sorte de faire des matchs aboutis pour le faire. On a enfin une occasion de se réjouir. Tous les espoirs sont permis. » A expliqué le célèbre supporter au micro du « Phocéen. » Drôle de point de vue.