Pour Romain Canuti, journaliste pour Le Phocéen, voici les deux meilleures recrues de l’ère Pablo Longoria à l’OM.

« Milik ? Peu servi en début de rencontre, il dé-zone à plusieurs reprises pour toucher quelques ballons. Mieux utilisé comme point d’appui à la reprise. À la 57e, il met le gardien messin à la parade suite à un coup franc cadré, lifté et tendu mais trop axial. Une tentative contrée après avoir repiqué dans l’axe (82e). Il égalise sur penalty dans les arrêts de jeu et sera clairement l’Olympien le plus dangereux. Lirola ? Une belle interception à la 23e minute. Au-delà de ça, l’Espagnol n’a pas l’occasion de briller dans une première période assez fermée. À la 53e, il tente de tromper Oukidja sorti hors de ses bases mais sa frappe trop molle ne trouve pas le cadre. Un centre intéressant pour Kamara (74e). Un dribble ultra-rapide et un tir dans le petit filet (80e) », a indiqué le journaliste du Phocéen.