Entraineur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a donné son groupe pour le match du soir face au stade de Reims dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Et pour cette dernière rencontre de l’année, le club olympien a dévoilé son groupe avec la présence de 22 joueurs. Jorge Sampaoli aura l’ensemble de son groupe, Cengiz Under et William Saliba sont de retour après avoir été ménagés.

Gardiens : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Saliba, Alvaro, Peres, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Lirola

Milieux : Rongier, Kamara, Guendouzi, Gerson, Gueye, Harit

Attaquants : Ünder, Payet, Milik, De la Fuente, Dieng, Henrique