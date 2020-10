Marseille n’a pas vu le jours contre Manchester City (0-3) en Ligue des Champions. Pourtant, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas fait une analyse assez positive de la rencontre.

“Les équipes qui jouent contre City sont à 5 pour bien occuper les espaces. C’était la norme de leurs dix derniers adversaires. Ce n’est pas une nouveauté, on n’allait pas jouer en 4-4-2 losange ou en 4-3-3 contre City. Le bloc n’était pas trop bas, il était parfait. On voulait jouer les ballons dans leur dos. Malheureusement, on leur a offert le premier but alors qu’on devait sortir de cette pression qu’ils exercent sur leur pressing”, a lâché le Portugais sur RMC Sport

“On a réussi une meilleure seconde période, a indiqué André Villas-Boas juste après la rencontre. On a fait les changements mais on prend le deuxième direct. (…) Donc la fatigue, plus le but pris, ont cassé le moral. Je ne regrette pas mes choix. Aujourd’hui, le coaching est perdant, mais la stratégie n’était aucunement différente à celles des autres équipes, donc il ne faut pas dire de connerie”