Directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria évoque le cas d’André Villas-Boas et une éventuelle prolongation de contrat pour le technicien portugais.

Dans une interview donnée à la « Provence », l’Espagnol est revenu sur l’avenir d’André Villas-Boas et pense que l’actuel entraîneur de l’OM pourrait représenter l’avenir du club. Il compte tout naturellement le prolonger.

« Je suis très content avec lui. Comme je l’ai dit, c’est un coach de très haut niveau. C’est la personne parfaite pour continuer notre projet, c’est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j’ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L’intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble. »