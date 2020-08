Présent en conférence de presse pour présenter les deux nouvelles recrues de l’OM, André Villas-Boas en a profité pour faire le point sur les objectifs de la saison prochaine et sur ses attentes pour la suite du mercato.

« Nous avons suivi Pape (Gueye) avec notre cellule de recrutement toute la saison dernière et il était dans notre liste de joueurs prioritaires, aux postes que nous cherchions. Les joueurs qui étaient en haut de cette liste sont là aujourd’hui, Leo Balerdi et Pape Gueye. Nous avons été capables de signer ces deux joueurs. Il nous en manque encore deux. J’espère que l’on sera encore capable de recruter deux autres joueurs prioritaires, mais ça va être un peu plus difficile.

De toute façon, on continue notre travail, le groupe est équilibré. Et ces deux joueurs sont déjà deux grosses acquisitions pour nous. La saison dernière, nous avons utilisé seulement seize joueurs qui ont joué plus de deux cents minutes, le total le plus bas de la Ligue 1. Ces deux arrivées nous permettent d’enrichir notre effectif et de nous offrir plusieurs options.

À cause de la tendance du mercato cette année, on doit avoir plusieurs options (pour recruter) : soit des joueurs qui peuvent être prêtés, soit des joueurs en fin de contrat, mais aussi des joueurs sous contrat dans leur club. On cible des profils variés, on a évidemment des préférences sur notre liste, mais comme il s’agit de joueurs connus et importants, on a de la concurrence pour les faire signer. Cela risque de durer jusqu’en septembre, voire la fin du mois de septembre, même si j’espère que l’on va recruter le plus tôt possible car on en a besoin. Mais de toute façon, l’équipe, maintenant, se trouve bien, entre la base de la saison dernière et nos nouveaux renforts. »