José Juan Macias, pisté par Marseille depuis le début de ce mercato estival, selon L’Equipe, serait une recrue parfaite pour le club phocéen à moins de 10 millions d’euros. Le buteur de 20 ans est très performant sous le maillot des Chivas de Guadalajara.

“José Juan Macias, c’est vraiment un grand espoir du championnat. Un super joueur formé dans le meilleur centre de formation du pays. Il a explosé la saison dernière à Leon et confirme depuis avec Chivas. Ce n’est pas un très grand gabarit (1m78), mais il est très mobile et très fort devant le but. Ici, on estime qu’il est le successeur de Chicharito en sélection et représente l’avenir avec Hirving Lozano (Napoli). L’OM ferait un très joli coup en le recrutant, car il a vraiment beaucoup de qualités. Il aurait certainement besoin d’un temps d’adaptation, comme tous les joueurs mexicains en Europe, mais il a un grand avenir devant lui. C’est un vrai finisseur qui marque tout le temps”, a indiqué Axel Bernet, spécialiste du foot mexicain, sur le site du Phocéen.