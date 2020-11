Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné face au RC Strasbourg lors de la 10ème journée de Ligue 1 (1-0). Villas-Boas n’a pas réussi à contenir sa colère après la rencontre, ce qui laisse perplexe le consultant Jonatan MacHardy.

« Quand on gagne un match avec les efforts, le match est sauvé par un joueur ? Mais qu’est-ce que vous dites ! Il faut arrêter quelquefois ! Faites des analyses concrètes ! Si vous regardez les autres clubs, vous verrez ce type de choses. Les mecs extraordinaires font la différence dans tous les clubs. C’est une victoire sur un terrain difficile qui nous porte très haut au classement. Je sais que vous êtes dégoûtés, mais c’est comme ça, c’est la vie », avait balancé André Villas-Boas après la rencontre face à Strasbourg.

Une sortie médiatique à laquelle a réagi le journaliste de RMC Jonatan MacHardy dans l’After Foot. « Villas-Boas me surprend. La saison dernière, il avait toujours le sourire, il charmait tout le monde. Même dans les moments compliqués, il faisait bonne figure. Moi, je trouve que cette déclaration ne lui correspond pas. Je ne sais pas comment il était à Chelsea ou dans les autres clubs… C’est un gars intelligent, il a la tête sur les épaules, c’est un très bon communicant… Mais là, c’est symptomatique, il est à bout ! Il ne contrôle plus rien… »