L’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, n’a pas esquivé les critiques sur ses choix tactiques lors de la défaite (0-3) des Marseillais face à Manchester City en Ligue des champions.

“Huit équipe sur dix ont joué à cinq contre City, cette équipe maîtrise le jeu, la largeur, ils rentrent moins entre les lignes si tu joues à cinq. Payet et Benedetto ce sont des choix liés à la stratégie du match, pour chercher la vitesse dans le dos de l’adversaire. Mais Lorient (victoire 1-0 de l’OM) ou City ce n’est pas la même chose! Vous commencez à critiquez tous les choix que je fais. J’ai ce rapport franc avec vous, mais quand même il ne faut pas exagérer, City est City, a dépensé plus d’un milliard sur des années pour bâtir cette équipe, a un coach qui est un phénomène, joue la possession du ballon, comme avec le Bayern Munich ou Barcelone. Malheureusement Marseille n’a pas d’argent pour faire venir Guardiola, malheureusement vous avez AVB et sa tactique…”, a lâché le coach de l’OM en conférence de presse.