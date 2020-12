Ce n’est pas un secret ni une découverte, André Villas-Boas n’est pas connu pour faire de la langue de bois. L’entraîneur de l’OM crie au scandale et demande des explications par rapport aux nombres de cartons distribués aux joueurs de l’OM.

En conférence de presse, il a passé un coup de gueule et ne comprend pas pourquoi les arbitres donnent autant de cartons à ses joueurs, le dernier en date l’expulsion de Pape Gueye hier soir face au Stade Rennais.

« On était tellement supérieur en première mi-temps qu’on ne s’attendait pas à un coup comme ça. C’était un match avec beaucoup de duels, donc ça peut arriver à la fin, mais pas de cette façon. Il n’y a pas de volonté d’agresser l’adversaire. Je ne comprends pas tous ces cartons, il n’y en avait que dans un sens, déjà à Nîmes la dernière fois ça s’était passé comme ça avec un premier carton pour Amavi au bout de trente secondes. On est l’équipe la plus cartonnée du Championnat. C’est le cas avec moi et c’était déjà ça sans moi, avant. »