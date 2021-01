De passage en conférence de presse avant le match de mercredi soir 21 heures face au Paris Saint-Germain pour le Trophée des Champions, André Villas-Boas s’est prêté au jeu des questions – réponses.

Le technicien portugais se mouille et parle du mercato hivernal avec l’arrivée de Pol Lirola et le départ de Kevin Strootman. « Pol Lirola est actuellement en pleine visite médical, on aura peut-être des choses à annoncer d’ici ce lundi soir. Pour Kevin Strootman, il y a des échanges de documents entre le Genoa et l’Olympique de Marseille. » Déclare-t-il.

Avant de terminer : « Si nous n’avons pas de nouvelles d’ici à ce soir, Kevin sera convoqué pour le Trophée des champions. Concernant le renfort pour un attaquant, on n’a pas des grandes nouvelles, mais on travaille sur plusieurs dossiers. »