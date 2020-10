L’entraîneur de l’Olympique de Marseille arrive à la fin de son contrat. La question de la prolongation commence à se poser. Mais Andre Villas-Boas ne souhaite pas évoquer en profondeur ce sujet.

“En février on pourra parler” a-t-il déclaré à l’AFP. “Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l’avenir“. “Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j’aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l’impact européen de l’OM… C’est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c’est pour ça que je veux toujours bien faire ici.”

Pour autant, le joueur a nié parler avec d’autres clubs pour le moment. “J’ai dit au propriétaire, il y a trois, quatre semaines, qu’avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose.”