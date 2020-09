Marseille réalise un début de saison difficile en Ligue 1.

Après la deuxième place la saison dernière, Marseille ne confirme pas en ce début de saison de Ligue 1. Le jeu proposé est catastrophique et le mercato proposé cet été repose sur des paris. Après le match face à Metz (1-1), au Stade Vélodrome, René Malleville commence à perdre patience avec André Villas-Boas.

“Cela a été nullissime. Heureusement que Mandanda nous a encore sorti un arrêt énorme. Cela devient très inquiétant. Villas-Boas, je t’ai toujours encensé mais ma confiance commence à s’émousser. J’espère que tu vas passer au 4-4-2 avec Benedetto et l’attaquant brésilien. Il y a des manques de concentration et des passes ratées. On va aller à Lyon dimanche. Cela ne va pas être de la tarte. De jouer chez nous, c’est un désavantage. Les supporters ne sont pas là. Les adversaires sont avantagés chez nous. J’espère que Villas-Boas va se concentrer. Cela ne va plus”, a indiqué le supporter sur le site du Phocéen.