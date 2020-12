Journaliste spécialiste de l’Olympique de Marseille, Mathieu Grégoire revient sur l’histoire avec André Villas-Boas en conférence de presse.

Pour le journaliste, Villas-Boas montre son vrai visage et reste quelqu’un de sanguin. « Villas-Boas est un personnage vraiment sanguin. Il est toujours dans la motivation : ‘Nous contre le reste du monde’. Parfois, ça déteint dans ses conférences de presse. Il y a le conteste marseillais aussi. Il est assez seul, il n’a plus de directeur sportif avec lequel il était en confiance. » A-t-il déclaré au micro de la chaîne L’Équipe.

Avant de terminer : « Il y aussi eu la campagne européenne, ça a contribué à cette tension. Qu’il mette des tirs à tout le monde, ça reste le jeu, mais qu’on en arrive à une menace physique, c’était dommage et on est revenu à quelque chose de plus normal ».