Battu 2 buts à 0 par l’AS Saint-Etienne hier soir avec l’OM, André Villas-Boas était de passage en conférence de presse.

Le technicien marseillais a parlé de la rencontre et la première défaite de la saison mais aussi d’un futur attaquant.

“Oui, on cherche, mais on n’est pas trop pressés. On va voir si on est capable avant la fin du mercato, mais on n’est pas pressés. Je le dit sincèrement : cela peut être pendant cette fenêtre ou la prochaine pour prendre la meilleure décision possible. Dario (Benedetto) sera de retour contre Lille. C’est notre attaquant de référence, notre priorité. Il va jouer ce match. On doit bien choisir, peut-être ou non pendant ce mercato.” Rappelons que le mercato se termine le 5 octobre prochain.