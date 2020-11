L’Olympique de Marseille a beaucoup de mal à convaincre cette saison que ce soit au niveau du championnat français ou en Europe. Pour le journaliste Karim Nedjari, Villas-Boas, bien que compétant, a perdu les rênes de l’équipe.

« Il est remarquable en conférence de presse. Il a une technique de réthorique en disant à chaque fois que c’est de sa faute et qu’il s’est trompé avec le sourire. Il anticipe les questions et il a tous les journalistes dans sa poche. Il a un charme fou. Mais c’est compliqué de regarder l’OM. On a l’impression qu’il a perdu les clés de la voiture. Il explique bien les choses. Pourtant, individuellement, l’effectif pourrait être dans les meilleurs effectifs français. On a l’impression que ça joue par ligne mais pas en équipe« , a déclaré le journaliste Karim Nedjari sur la chaîne L’Equipe comme le rapporte FootMarseillais.