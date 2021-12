Pour pallier le probable départ de Kamara, Sampaoli rêve toujours d’attirer le Chilien Arturo Vidal.

Ce n’est plus une surprise pour personne, Jorge Sampaoli veut de nouveaux renforts pour la suite de la saison. Notamment au milieu de terrain, où Boubacar Kamara pourrait bien faire sa valise plus tôt que prévu. Pour pallier son départ, Sampaoli a déjà des idées en tête selon AS, comme son ancien chouchou en sélection : Arturo Vidal. Déjà pisté par l’ancien coach du Chili cet été, le milieu de terrain de 34 ans pourrait retrouver une place de titulaire indiscutable en Ligue 1.

Mais comme cet été, le hic reste le salaire mirobolant de Vidal, qui touche 500 000 euros par mois dans les rangs de l’Inter Milan. Reste à savoir si l’ancien joueur du Barça, de la Juve et du Bayern Munich acceptera de revoir ses exigences salariales à la baisse pour signer en France. Affaire à suivre…