Arturo Vidal, sous contrat avec l’Inter Milan, s’est confié sur son avenir à TNT Chile et évoque aussi sa relation avec le coach de l’OM, Jorge Sampaoli.

« Sampaoli est une personne importante pour moi dans le football. Il m’a fait champion avec ma sélection. C’est un entraîneur qui m’a beaucoup fait grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct. Il n’hésite pas à te dire les choses en face. Je lui suis reconnaissant. Il m’a permis de continuer à progresser. Conte, Ancelotti… tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie », a indiqué Vidal dans une interview à TNT Sports Chile.

Et d’ajouter : « On parle dès qu’on le peut. On a une bonne relation. Je le respecte. Parler des équipes comme ça est très difficile. Je respecte beaucoup l’Inter, je respecte ce qu’il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose actuellement. »