Le truculent fan de l’Olympique de Marseille a décidé de quitter l’émission «Touche pas à mon poste» de Cyril Hanouna. Ce soir, il s’explique !

Le chroniqueur a annoncé hier soir sur les réseaux sociaux son choix de quitter l’émission TPMP diffusée sur C8. Le chroniqueur fan de l’Olympique de Marseille avait adressé un message à Cyril Hanouna. « Demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel (…). Au début, allez, c’était un bizutage, mais là ça ne va plus », avait expliqué René Malleville, 73 ans, sur Twitter. Dans l’émission du jour, il s’explique.

Ce jeudi soir, invité pour sa dernière dans l’émission, le supporter de l’OM très ému en a remis une couche. Victime de bizutage, le chroniqueur n’en pouvait plus. « Avec ma femme on a discuté jusqu’à deux heures du matin. Elle a pleuré comme une madeleine. Ca fait 53 ans que je suis marié avec une femme adorable. De voir ma femme comme ça…J’ai pas supporté de la voir pleurer comme ça…, lâche le supporter dans TPMP. J’ai beaucoup parlé avec elle, avec mes enfants. J’ai décidé de ne pas insulter et de ne pas aggraver les choses. Je pensais au début que c’était du bizutage…mais après deux mois, le bizutage c’est beaucoup trop…De voir ma femme pleurer je ne le supporte plus. Merci à tous maintenant je reviens à Marseille. » Objectif principal, supporter l’Olympique de Marseille pour René !