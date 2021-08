Toujours pas remis de sa blessure Arkadiusz Milik ne sera pas de retour dans le groupe de l’OM avant au moins cinq semaines.

Il y a quelqes heures Jorge Sampaoli a donné quelques nouvelles de son buteur polonais. Victime d’une blessure à un genou qui l’avait privé de l’Euro, il sera de retour dans le groupe phocéen « dans un mois et demi » Un rétablissement « plus long que prévu« pour le buteur marseillais, touché le 23 mai lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Metz (1-1). L’OM devra donc se passer de ses services au moins jusqu’à la trêve et le club cherche activement un buteur pour le remplacer durant cette période. Lee jeune Sénégalais Cheikh Bamba Dieng, 21 ans, paraît comme être une option. À moins que Sampaoli n’utilise Dimitri Payet en faux numéro 9, comme il l’a fait à plusieurs reprises durant les matchs de présaison.