Nemanja Radonjic symbolise à lui seul une partie du fiasco qu’a été le Champions Project. Acheté pour 12M€, le Serbe ne s’est jamais imposé à l’Olympique de Marseille, ni ailleurs…

Arrivé à l’été 2018 pour 12 millions d’euros, Nemanja Radonjic n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. En deux ans et demi, le Serbe n’a inscrit que 8 buts et délivré 3 passes décisives en 63 rencontres disputées. Un bilan très décevant au vue de la somme dépensée pour s’attacher ses services. Afin de le relancer, l’OM l’a prêté à l’Hertha Berlin, pour un nouvel échec et a essayé de s’en débarrasser au dernier mercato d’été. Objectif rempli pour Pablo Longoria qui l’a envoyé au Benfica sous la forme d’un prêt avec option achat. Ce transfert est pour l’instant un nouveau fiasco, il n’a jamais été utilisé depuis son arrivée. Un retour à l’envoyeur semble plus que probable au grand damn de Pablo Longoria.