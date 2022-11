Incapable de retenir Boubacar Kamara, Pablo Longoria a ensuite poussé Bamba Dieng vers la sortie. Deux gros échecs sur le tableau de chasse de l’Espagnol.

« Le cas Bamba Dieng est plus tordu, il s’est passé un petit peu ce qu’il s’est passé avec Boubacar Kamara. Le club lui a demandé de changer d’agent et lui n’a pas voulu. Il n’est pas arrivé en forme à la reprise c’est un élément mais on lui a également demandé de changer d’agent, il n’a pas voulu et on l’a mis au placard pour ça. N’oublions pas que le président de l’OM a des amis agents dans l’histoire que je vous raconte. (…) En janvier c’était le seul joueur qui avait de la valeur » a fustigé Daniel Riolo sur les ondes de RMC pour l’After Foot.

Des déclarations qui démystifient le départ de Boubacar Kamara pour Aston Villa survenu l’été dernier alors que Bamba Dieng a, de son côté, été poussé vers la sortie contre l’avis de tous. Cantonné au banc, le Sénégalais de 22 ans a enfin eu l’occasion de s’illustrer en inscrivant son premier but cette saison dès sa première titularisation contre le RC Strasbourg.