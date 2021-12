Pour l’ultime et dernière journée de Ligue 1 en 2021, l’OM n’a pu, même dans son antre, offrir un succès à ses supporters en concédant un bien triste nul face au Stade de Reims. Un résultat et une première partie de saison qu’analyse, avec froideur et sang-froid, Valentin Rongier.

Troisième en Ligue 1, l’OM a réalisé une superbe première partie de saison et reste aligné avec ses objectifs et ambitions. L’Europe dans le viseur. Un sentiment de réussite que même le mauvais résultat nul concédé face au Stade de Reims ne peut ternir. De retour sur le devant de la scène grâce à Jorge Sampaoli, Valentin Rongier a été un élément moteur de l’OM durant cette courte période de l’année. L’ancien nantais analyse froidement les six premiers mois de la saison.

« On est forcément frustrés parce que ce sont des choses qui se répètent, surtout à domicile. On a maîtrisé la première période, mais il y a un mono-rythme, on ne fait pas assez mal. C’est bien d’avoir la possession, de faire circuler le ballon et de déplacer l’adversaire, mais on manque de changement de rythme et de tranchant dans les appels pour étirer les lignes, trouver des espaces et faire mal« , a analysé Valentin Rongier à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo.