Toujours en quête d’un nouveau latéral droit pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait miser sur Daniel Wass qui évolue toujours en Espagne au FC Valence.

Les dirigeants olympiens discutent avec leurs homologues espagnols et les négociations pourraient aujourd’hui aboutir en cas d’offre de l’OM à hauteur de 6 millions d’euros. Le club Che est d’accord pour discuter seulement si l’OM offre cette somme pour un joueur qui a terminé demi-finaliste du dernier Euro 2020 avec le Danemark. L’OM a néanmoins quelques atouts: l’ancien joueur d’Evian n’a plus qu’un an de contrat à Valence et souhaiterait quitter le club. Affaire à suivre…