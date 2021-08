Toujours dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Daniel Wass s’éloigne de la cité phocéenne. Son club du FC Valence se montre très gourmand.

D’après les informations de « Superdeporte », le club Che est de plus en plus gourmand pour son international danois et récent demi-finaliste du dernier Euro 2020. Les Espagnols réclament aujourd’hui près de 8 millions d’euros pour leur joueur qui est toujours sous contrat jusqu’en 2022. Des attentes jugées irréalistes du côté de l’OM, qui n’a proposé que 2 M€ pour racheter la dernière année de contrat de l’international danois.