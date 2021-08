Aujourd’hui en Grèce, Mathieu Valbuena continue toujours de suivre le championnat de France et il a donné son avis sur les incidents qui sont survenus à Nice dimanche dernier.

Contrairement à bon nombre de personnes, celui qui a porté le maillot de l’OM entre 2004 et 2006 ne défend pas forcément les joueurs de son ancien club. Il pense que la réaction n’était pas la bonne. « Il y en a dont je n’ai pas aimé le comportement, notamment mon ‘ami’ Alvaro et Guendouzi qui sont partis attiser les choses, et ça ce n’est pas normal. Ce n’est pas possible. Et l’autre chose que je n’ai pas compris et qui va être un gros problème pour la saison de l’OM, c’est le comportement de Sampaoli. Tu ne peux pas être comme ça à ce niveau. » Valbuena devrait se faire pas mal d’amis…