Pour Pierre Ménès, la différence d’intensité a suffi à l’OM pour faire couler Chauvigny en Coupe de France.

Au grand malheur de Pierre Ménès, il n’y avait pas photo hier soir en Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le petit poucet de National 2, Chauvigny. Sur son blog, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a décortiqué la large victoire des hommes de Jorge Sampaoli (3-0).

« À l’heure où je serais bien allé me coucher, Marseille a dominé Chauvigny sans forcer. Autant il y a des matchs de Coupe où on sent dès le début que les pros vont se faire bouger et avoir du mal, autant là, la différence était trop grande en terme d’intensité physique entre les deux équipes. L’OM a planté deux fois avant la pause par Milik et Ünder avant qu’Harit n’ajoute une troisième but en fin de match. »