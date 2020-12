Consultant pour RMC et ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco s’est confié sur son amour pour le Stade Vélodrome.

Dans une vidéo, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a avoué la sensation qu’il a lorsqu’il commente les matches de l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. « Quelle chance tu as de rentrer avec le maillot de l’OM dans ce stade. Je m’approche du bout de ma vie et des fois je me dis, putain… parce que mes filles m’en parlent mais c’est être incinéré et avoir ses cendres au Vélodrome, je me demande si ce n’est pas la meilleure fin quand on a eu ma vie. Quand je commente des matchs et que je suis au Stade Vélodrome, ça me fait toujours un pincement au coeur parce que c’est ma maison », a indiqué le consultant de RMC sur le site du Phocéen.