« Ca n’a pas été bon. On a très bien commencé, avec un but dans les 3 premières minutes. Puis, Nice a bien mieux joué, pas nous. Sampaoli nous a dit que Nice fait un bon pressing au milieu et c’est ce qu’il s’est passé. Je pense que sur 2 ou 3 buts, on perd le ballon et on se fait contrer. C’est une soirée à oublier, on doit se concentrer sur dimanche. » A confié le joueur brésilien de l’OM qui est passé totalement au travers de son match face au GYM en Coupe de France. Il est notamment l’un des principaux fautifs sur le troisième but des Aiglons et la frappe sensationnelle de Justin Kluivert.