Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace dans l’Hérault pour y défier le MHSC dans le match de clôture de la première journée de Ligue 1.

Une rencontre importante pour le début de saison et notamment Dimitri Payet en grande forme depuis le début des matchs de préparation. Le Marseillais espère bien réaliser une grande saison et se donne même un objectif personnel pour cette nouvelle saison. « 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1, c’est l’objectif, personne ne l’a fait encore. […] Si je peux laisser cette trace, ça montrera une régularité et on s’en souviendra. » A indiqué l’ancien joueur de West Ham au micro de « Téléfoot. »