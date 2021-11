Daniel Wass sera libre de tout contrat l’été prochain et ne voudrait pas prolonger son contrat avec Valence. Selon les informations de Todo Fichajes, il pourrait signer libre à l’OM.

Pisté cet été par les Olympiens, Daniel Wass n’avait finalement pas signé à Marseille. L’offre de Pablo Longoria de deux millions d’euros a été jugé insuffisante par le club valencien. Mais le latéral danois arrive en fin de contrat avec Valence à l’issue de la saison et ne voudrait pas prolonger son aventure en Espagne, selon les informations de Todo Fichajes. L’OM serait toujours à fond dessus et l’ancien joueur d’Evian Thonon-Gaillard ne serait pas insensible à l’intérêt du club phocéen. L’OM pourrait alors le récupérer gratuitement et ainsi lancer son prochain mercato estival.