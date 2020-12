Pour la première fois, le coach de l’OM André Villas-Boas s’est exprimé en conférence de presse sur une éventuelle prolongation de contrat. A retenir : la direction du club et le technicien portugais ont entamé les premières discussions.

Evasif sur le sujet depuis plusieurs semaines, le coach des Marseillais a fait une annonce importante concernant son avenir à la Canebière, ce mardi, à l’aube du déplacement de Marseille à Manchester City en Ligue des Champions.

Auteur d’un très bon début de saison en championnat, l’OM aurait pour objectif de prolonger le contrat d’AVB, censé expirer en juin 2021, comme l’explique le principal intéressé : « Pablo Longoria (ndlr : le directeur sportif de l’OM) est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV (ndlr : Mediapro) qui a décidé de rigoler avec tout le monde. »

Interrogé sur ses envies de prolonger l’aventure dans la cité phocéenne, André Villas-Boas a été honnête « Oui, je n’ai jamais dit le contraire ». Une bonne nouvelle pour les supporters attachés à l’entraîneur expérimenté.